رئيس الاتحاد الألماني ينهي مقابلة تلفزيونية بسبب قطر

رفض راينهارد غريندل، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، الرد على أسئلة ضمن مقابلة مع التلفزيون الألماني تدور حول قطر، واستشاط غضبًا قبل أن ينهي الحوار.

وتعود تفاصيل القصة إلى المقابلة التي أجراها الصحافي فلوريان باور التابع لقناة "DW" الألمانية، مع رئيس اتحاد الكرة الألماني، حينما طرح عليه الصحافي أسئلة حول اقتراح جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" بتنظيم دوري الأمم العالمي، وقضية رغبة المستثمرين القطريين في تنظيم هذه البطولة، الأمر الذي دفع رئيس الاتحاد الألماني لإنهاء المقابلة، وتحديدا عند البدء في الحديث عن قطر.

وحسب "فيديو" القناة الألمانية، سأل الصحافي الضيف عن أن "فيفا" لم يعلن عن الخطة الاقتصادية للمقترح الذي طرحه رئيس الاتحاد الألماني، وجاوب الأخير بـ "لا"، وذكر له الصحافي أن الأمر يتعلق بمبلغ يصل إلى 25 مليار دولار، وحينها أجاب راينهارد غريندل: هذا لن يجدي نفعًا، أنت تحاول دائمًا تضييق الخناق من خلال تعليقاتك، وأنا أحاول مجاراتك منذ عشر دقائق، والآن أتمنى أن تطرح أسئلة عقلانية لكي أجاوبك أيضًا.

وبعدها، طلب الصحافي التطرق إلى صفقة 25 مليار دولار "مبلغ العرض المقدم للحصول على حق تنظيم دوري الأمم العالمي"، وأجابه رئيس الاتحاد الألماني: سأسمح لك بثلاثة أسئلة فقط حول قطر وبعدها سننهي الحوار.

وأكد الصحافي أن أسئلته واضحة، لكن رئيس الاتحاد الألماني أجابه بـ: لا، أنت تحاول دائمًا اصطياد الزلات، لك ثلاثة أسئلة عن قطر وإلا سأغادر.

إلى ذلك، طلب الصحافي بأن يسمح له بسؤاله عن العرض المالي بقيمة 25 مليار دولار، لكن راينهارد غريندل، أجاب: لا.. وكان رد الصحافي: ولكن لم نتطرق إلى ذلك بعد!.. قبل أن ينهي رئيس الاتحاد الألماني المقابلة التلفزيونية، قائلا: انتهى الحوار.