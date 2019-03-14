روب هاريس: قطر لا تقدر على استضافة 48 منتخباً

أكد الصحافي الإنجليزي روب هاريس، أن اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم الجمعة سيتمحور حول قرار زيادة عدد المنتخبات إلى 48 في كأس العالم 2022، مضيفا أن بعض الأوروبيين قلقون بشأن الزيادة.

وقال هاريس الذي يتواجد في ميامي الأميركية لتغطية الاجتماع، في تصريح لـ"العربية": من المؤكد أن فيفا يركز على زيادة عدد المنتخبات إلى 48 بدلا من 32، وهذه تعني 6 مباريات يوميا وهو شيء خارج قدرة قطر.

وحول القارات التي تميل مع قرار الزيادة من عدمها، قال: أميركا اللاتينية تميل لزيادة العدد، والأوروبيون يشعرون بالقلق حولها.

واختتم بقوله إن هناك العديد من الأسئلة حول ملف استضافة قطر للمونديال وقال: وفقا للتقارير فإن فيفا بدأت التحقيق منذ سنوات طويلة، وهناك العديد من الأسئلة حول استضافة قطر للمونديال وتوضيحات قطر لم تكن كافية.