ريال مدريد يتم التعاقد مع المدافع البرازيلي ميليتاو

سينضم المدافع البرازيلي الشاب إيدر ميليتاو إلى ريال مدريد الإسباني لكرة القدم من بورتو البرتغالي مقابل 50 مليون يورو، بحسب ما أعلن الفريقان يوم الخميس، في انتقال هو الأول بعد عودة الفرنسي زين الدين زيدان لتدريب الفريق الملكي.

وأعلن بورتو في بيان أن هيئة البورصة البرتغالية توصلت إلى "اتفاق مع ريال مدريد للتخلي النهائي عن اللاعب المحترف إيدر ميليتاو مقابل 50 مليون يورو بدءا من الموسم المقبل". وبدوره، أوضح ريال مدريد أن المدافع الدولي البالغ 21 عاما سيوقع عقدا معه حتى عام 2025.

وعاش ريال مدريد أسبوعا كارثيا بعد فقدان أمله منطقيا بالمنافسة على لقب الدوري المحلي وخروجه أمام غريمه برشلونة من مسابقة الكأس ثم تعرضه لخسارة مؤلمة على أرضه ضد أياكس أمستردام الهولندي 1 - 4 وخروجه من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا التي حمل لقبها في المواسم الثلاثة الماضية.

وأعاد تعيين زيدان بعد تسعة أشهر من تخليه عن منصبه بعد أن قاده الى ثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا، وذلك بدلا من الأرجنتيني سانتياغو سولاري الذي استقدم من الفريق الرديف بدلا من المقال أيضا جولن لوبيتيغي.