سكولز ينهي مهمته التدريبية بعد 31 يوماً مع أولدهام

قدم بول سكولز لاعب الوسط السابق لمانشستر يونايتد استقالته من تدريب أولدهام أثليتيك مبديا خالص الأسف بعد 31 يوما فقط من توليه المسؤولية في النادي المنافس في دوري الدرجة الرابعة الإنجليزي.



وحقق سكولز، المشجع القديم لنادي أولدهام، انتصارا واحدا في سبع مباريات قاد فيها الفريق الذي يحتل المركز 14 في الترتيب، وقال سكولز "44 عاما" في بيان: لسوء الحظ أصبح واضحا أنني لن أكون قادرا على العمل بالطريقة التي كنت أرغب فيها والتي دفعتني لتولي هذه المهمة، كنت أتمنى على الأقل أن أواصل فترتي الأولى ومدتها 18 شهرا كمدرب للنادي الذي شجعته طوال حياتي. يعرف الجمهور واللاعبون وأصدقائي وأسرتي كم كنت فخورا ومتحمسا للقيام بهذه المهمة.



وأضاف: أتمنى للجمهور وللاعبين والعاملين المميزين بالفعل كل التوفيق في بقية الموسم وسأواصل مشاهدة ودعم الفريق كمشجع.



وأحرز سكولز، الذي أمضى مسيرته الكروية بالكامل في صفوف مانشستر يونايتد ولعب 66 مرة مع منتخب إنجلترا، لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 11 مرة وكأس الاتحاد ثلاث مرات ودوري أبطال أوروبا مرتين قبل اعتزاله في 2013.

وأكد نادي أولدهام رحيل سكولز، وقال النادي في بيان :نود أن نعرب عن خالص الشكر لبول على جهوده خلال فترة توليه تدريب الفريق. نتمنى له التوفيق في المستقبل.



وسكولز، الذي عمل محللا رياضيا في المحطات التلفزيونية في السنوات الأخيرة، هو أحدث لاعب ينتمي لما يطلق عليه "الجيل الذهبي" من لاعبي منتخب إنجلترا الذين توجهوا لمجال التدريب بعد فرانك لامبارد الذي يدرب ديربي كاونتي وستيفن جيرارد الذي يدرب رينجرز.



وعمل سكولز إلى جانب رايان غيغز عندما تولى زميله السابق ومدرب ويلز الحالي مسؤولية تدريب مانشستر يونايتد لأربع مباريات عقب إقالة ديفيد مويز في 2014، وتولى سكولز تدريب أولدهام بعد إقالة فرانكي بون بعد أن ذكرت رابطة الدوري الإنجليزي أن امتلاك سكولز حصة تبلغ 10 في المئة من أسهم فريق سالفورد سيتي المنتمي لدوري الدرجة الخامسة لا يمثل تضاربا في المصالح.