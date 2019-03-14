مجلس "فيفا" يناقش زيادة عدد منتخبات مونديال 2022

يصوت مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذي ينعقد يوم الجمعة في ميامي الأميركية، بشكل مبدئي على دراسة تبني قرار رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر 2022 من 32 إلى 48، ولكن لن يتخذ القرار النهائي سوى في الاجتماع المقبل للمجلس في باريس في يونيو، كما أشار مصدر مقرب من الملف.

وتمت دعوة أعضاء مجلس "فيفا" لاتخاذ قرار بشأن دراسة الجدوى التي أجراها الاتحاد الدولي تؤيد الانتقال إلى 48 منتخبا بدءا من مونديال قطر، بدلا من اعتماد هذا النظام في مونديال 2026 المقرر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسيصوت 30 عضوا في المجلس على استنتاجات دراسة الجدوى التي تنص على امكانية إقامة مونديال قطر 2022 مع رفع عدد المشاركين إلى 48 منتخبا في حال استضافة دولة خليجية مجاورة لعدد من المباريات، كما جاء في وثيقة حصلت عليها وكالة "فرانس برس"، ومن ثم يتعين عليهم الموافقة على تكليف الاتحاد الدولي وقطر بشكل مشترك عناية تقديم اقتراح إلى المجلس وكونغرس "فيفا"، لرفع عدد المشاركين إلى 48 منتخبا مع دولة واحدة مضيفة أو عدة دولة كما أضافت الوثيقة، غير أن القرار النهائي الذي يصادق على التصويت المبدئي في ميامي، سيتخذ في الاجتماع المقبل للمجلس في باريس في 6 يونيو.

ووفقا لدراسة جدوى من قبل الاتحاد الدولي حصلت عليها وكالة "فرانس برس"، فإن توسيع عدد المشاركين سيؤمن بين 300 و400 مليون دولار كعائدات إضافية، بينها 120 مليون دولار أميركي حقوق نقل تلفزيوني، و150 مليون دولار حقوق تسويق، و90 مليون دولار من بيع التذاكر.

وستؤدي هذه الخطوة إلى زيادة عدد المباريات من 64 إلى 80، ما يعني أن الدولة الصغيرة لن تكون قادرة وحدها على الاستضافة، لذا يجب أن تقام مباريات خارج قطر في دولة مجاورة، ولكن كما قال مصدر مقرب من "فيفا"، ولا يصب الوضع الجيوسياسي الحالي في مصلحة قطر.