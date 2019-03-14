ماني يقود ليفربول لتخطي بايرن..ومهرجان أهداف في كامب نو

فرضت الفرق الانجليزية هيمنتها على دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما أصبح ليفربول رابع فريق انجليزي يتأهل إلى هذا الدور، عقب فوزه الثمين والمستحق 3 - 1 على مضيفه بايرن ميونخ الألماني يوم الأربعاء في إياب دور الستة عشر للمسابقة القارية.

وكان لقاء الذهاب، الذي جرى على ملعب "آنفيلد" الشهر الماضي، انتهى بالتعادل السلبي، ليواصل ليفربول مسيرته في المسابقة التي توج بها خمس مرات كان آخرها عام 2005، وكان ليفربول الطرف الأفضل في المباراة حيث كان بإمكانه تسجيل عدد أوفر من الأهداف، لولا سوء الحظ الذي صادف لاعبيه، في الوقت الذي ابتعد فيه بايرن تماما عن مستواه المعتاد، وبدا واضحا تأثره بغياب عدد من عناصره الأساسية مثل جوشوا كيميخ وتوماس مولر وأريين روبن.

وافتتح النجم السنغالي ساديو ماني التسجيل لليفربول في الدقيقة 26، لكن بايرن تعادل بهدف جاء عبر النيران الصديقة عن طريق الكاميروني ماتيب مدافع ليفربول الذي سجل بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 39.

وأحرز المدافع الهولندي فيرغيل فان دايك الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 69، قبل أن يعود ماني لهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف الثالث للضيوف وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 84.

وبات ليفربول الفريق الانجليزي الرابع الذي يصعد لدور الثمانية بعد توتنهام هوتسبير ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، فيما أصبح بايرن رابع الفرق الألمانية التي ودعت المسابقة، بعد هوفنهايم الذي غادر البطولة من مرحلة المجموعات وبوروسيا دورتموند وشالكه، اللذين خرجا من دور الثمانية، التي باتت خالية من الأندية الألمانية.

وحجز برشلونة الإسباني مقعده في ربع النهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الـ12 تواليا، بفوزه الكبير على ضيفه ليون الفرنسي 5-1 يوم الأربعاء على ملعب "كامب نو" بفضل ثنائية وتمريرتين حاسمتين لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبعد أن اكتفى بالتعادل السلبي ذهابا، لم يعط برشلونة لضيفه أي فرصة حتى للتفكير بإمكانية تحقيق المفاجأة وبلوغ ربع النهائي للمرة الأولى منذ موسم 2009-2010، وذلك بحسمه الشوط الأول بهدفين سجلهما النجم ميسي "18 من ركلة جزاء" والبرازيلي فيليبي كوتينيو "31"، وقلص ليون الفارق بهدف سجله لوكاس توسار "58"، ثم أحرز ميسي أيضا "78" وجيرار بيكيه "81" والبديل الفرنسي عثمان دمبيلي "86".