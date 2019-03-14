ميسي يشيد بمستوى رونالدو ويوفنتوس بعد إقصاء أتلتيكو

لم يتردد الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني في الإشادة بمنافسه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو وفريقه الجديد يوفنتوس الإيطالي على تأهلهما بجدارة إلى دور الثمانية في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ولحق برشلونة بيوفنتوس إلى دور الثمانية بعد الفوز على ليون الفرنسي 5 - 1 يوم الأربعاء في إياب الدور الثاني، دور الستة عشر، للبطولة.

وقال ميسي، بعد المباراة: كان رونالدو ويوفنتوس مثيرين للإعجاب في مواجهة أتلتيكو مدريد. كانت مفاجأة كبيرة أن يتأهل يوفنتوس على حساب أتلتيكو. كنت أتوقع أن يكون أتلتيكو أقوى من هذا. يوفنتوس يمتلك إمكانيات عالية كما أن كريستيانو قدم ليلة ساحرة.

وعن مباراة برشلونة أمام ليون، قال ميسي إن برشلونة عانى بعض الشيء عندما كانت النتيجة هي تقدمه 2 - 1 على ليون ولكن الحظ حالفه بتسجيل الهدف الثالث ليستعيد الفريق هدوئه.

وأوضح ميسي أن برشلونة حرص على التركيز الشديد في المباراة منذ بدايتها كما تناقل الكرة بشكل جيد بعدما تقدم بالهدف الأول ليقدم أفضل مستوياته في هذه الفترة.

وأكد: عندما تقدمنا 3 - 1، وجدنا مساحات واسعة وكانت الفرصة سانحة أمامنا للاستحواذ على الكرة والانطلاق بها.

وأشار ميسي إلى أن هدفه الثاني في المباراة وهو الثالث لبرشلونة منح الفريق بعض الاطمئنان والارتياح وساعده على إنهاء المباراة بشكل قوي وتسجيل هدفين آخرين.

وعن قرعة دور الثمانية، المقرر إجراؤها يوم الجمعة، قال ميسي إنه وبرشلونة لا يفضلان مواجهة فريق على آخر لأن جميع المتأهلين لدور الثمانية من الفرق الرائعة مثل مانشستر سيتي ويوفنتوس وأياكس وليفربول وعلى الفريق أن يستعد بشكل جيد لمواجهة أي منها.