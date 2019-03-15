إنفانتينو: قرار توسيع مونديال 2022 سيُتخذ في يونيو

قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إن المنظمة قررت إقامة نسخة موسعة جديدة لكأس العالم للأندية تتألف من 24 فريقاً اعتباراً من 2021.

وقال إنفانتينو في مؤتمر صحفي في ميامي إن "فيفا" قرر في اجتماع مجلسه يوم الجمعة المضي قدما في تطبيق هذه الفكرة.

وجاء إعلان رئيس "فيفا" رغم أن رابطة الأندية الأوروبية طلبت من إنفانتينو إرجاء هذا المقترح في الوقت الحالي مؤكدة أنها لن تشارك في البطولة.

وقال إنفانتينو إنه يعتقد أن إقامة كأس عالم من 48 فريقا في قطر في 2022 أمر قابل للتطبيق مضيفا أن "فيفا" سيواصل دراسة خياراته.



وقال: لو حدث ذلك فسيكون أمرا رائعا. وإذا لم يتحقق فسيكون أمرا رائعا أيضا". وذكر إنفانتينو إن "فيفا" لن يتخذ أي قرار بشأن توسيع كأس العالم 2022 حتى يونيو المقبل.



وقرر مجلس "فيفا" كذلك الاستعانة بنظام حكم الفيديو المساعد في كأس العالم للسيدات في فرنسا في يونيو من العام الجاري.