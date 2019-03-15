تأهل تشيلسي وفالنسيا ونابولي إلى ربع نهائي "الأوروبي"

أحرز المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو ثلاثة أهداف، هاتريك، وقام بصناعة هدف آخر، ليقود فريقه تشيلسي الإنجليزي للصعود إلى دور الثمانية في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه الكبير 5 - صفر على مضيفه دينامو كييف الأوكراني، اليوم الخميس، في إياب دور الستة عشر للمسابقة القارية.

وكرر الفريق الإنجليزي تفوقه على نظيره الأوكراني، بعدما سبق أن تغلب عليه 3 - صفر في لقاء الذهاب الذي جرى بملعبه "ستامفورد بريدج" بالعاصمة البريطانية لندن، ليفوز 8 - صفر في مجموع المباراتين، وينال بطاقة الترشح لدور الثمانية عن جدارة واستحقاق.

وافتتح جيرو التسجيل لتشيلسي مبكرا في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 33، فيما أحرز ماركوس أولونسو الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول. وعاد جيرو لهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف الرابع لتشيلسي وهدفه الشخصي الثالث في الدقيقة 59، فيما اختتم كالوم هودسون أودوي مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس لتشيلسي في الدقيقة 78.

تأهل نابولي الإيطالي إلى دور الثمانية للدوري الأوروبي لكرة القدم، وذلك رغم خسارته أمام ريد بول سالزبورغ النمساوي 1 - 3 يوم الخميس في إياب دور الستة عشر للبطولة.

واستفاد نابولي من فوزه ذهابا 3 - صفر ، ليتأهل بمجموع المباراتين 4 - 3 ، وذلك بعد خسارته على أرض نظيره النمساوي. وتقدم نابولي عن طريق هدافه البولندي أركاديوش ميليك في الدقيقة 14، لكن مؤنس دبور عادل النتيجة لصالح سالزبورغ في الدقيقة 25، قبل أن يضيف فردريك غولبراندسن الهدف الثاني في الدقيقة 65، وفي الدقيقة 90 سجل كريستوف ليتجيب الهدف الثالث للفريق النمساوي الذي رد اعتباره من خسارة مباراة الذهاب لكنه لم يتأهل لدور الثمانية. وتقام قرعة دور الثمانية للبطولة غدً الجمعة إلى جانب قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

أحرز غونزالو غيديس هدفا في اللحظات الأخيرة، لينقذ فريقه فالنسيا من الخروج المبكر من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، ويصعد به لدور الثمانية في المسابقة القارية، عقب تعادله المثير 1 - 1 مع مضيفه كراسنودار الروسي يوم الخميس في إياب دور الستة عشر للبطولة.

وكان فالنسيا فاز ذهابا 2 - 1 على نظيره الروسي في مباراة الذهاب التي جرت على ملعب "ميستايا" بإسبانيا، ليفوز الفريق الأندلسي 3 - 2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ويقتنص بطاقة التأهل لدور الثمانية.

وبادر كراسنودار بالتسجيل عن طريق لاعبه موجامد سليمانوف، لكن غيديس قضى سريعا على أمال الفريق الروسي للتأهل، بعدما أحرز هدف التعادل لفالنسيا في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليواصل الفريق الإسباني مسيرته في المسابقة.