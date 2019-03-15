سباعية مانشستر سيتي تطيح بمدرب شالكة

قرر نادي شالكة، المنافس بالدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا"، إقالة مدربه دومينيكو تيديسكو يوم الخميس، بعد التراجع الحاد في نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، فيما عين المدرب المخضرم هوب ستيفنز خلفا له.

وقاد تيديسكو "33 عاما" شالكة للحصول على المركز الثاني في ترتيب "بوندسليغا" في الموسم الماضي، لكن الفريق عانى من النتائج الكارثية في الموسم الحالي، حيث يحتل المركز الرابع عشر "الخامس من القاع" حاليا، برصيد 23 نقطة من 25 مباراة، بفارق أربع نقاط فقط أمام مراكز الهبوط.

وجاءت خسارة الفريق المذلة صفر - 7 أمام مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي في إياب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي، لتضع حدا لمسيرة تيديسكو مع شالكة.

وأعلن شالكة أن الهولندي هوب ستيفنز "65 عاما"، سيتولى المسؤولية بصورة مؤقتة، حيث يستهل مهمته بلقاء الفريق مع ضيفه لايبزغ يوم السبت في المرحلة السادسة والعشرين بالدوري.

وتعد هذه هي ولاية ستيفنز الثالثة في شالكة، حيث توج مع الفريق ببطولة كأس الاتحاد الأوروبي عام 1997، كما قاده للحصول على لقب كأس ألمانيا في مناسبتين.