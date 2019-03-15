سلافيا براغ يصعق إشبيلية.. وبنفيكا يتجاوز دينامو زغرب

قلب سلافيا براغ التشيكي النتيجة على ضيفه إشبيلية الإسباني، ليفوز 4 - 3، في دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، كما حقق بنفيكا فوزا عريضا على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي بثلاثية نظيفة.

وكان إشبيلية قد تعادل ذهابا مع سلافيا براغ بهدفين لمثلهما على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، ليحاول الفريق الضيف الفوز أو التعادل بنتيجة أكبر من 3 أهداف.

وعلى ملعب "سينوبو ستاديوم" الخاص بسلافيا براغ، تقدم أصحاب الأرض عن طريق مايكل نقاديو، قبل أن يعادل وسام بن يدر للضيوف من ضربة جزاء، ليعود التشيكيون ويسجلون مع مطلع الشوط الثاني إلا أن منير الحدادي أبى وسجل هدف التعادل عند الدقيقة 54، ليحتكم الفريقان للأشواط الإضافية.

وفي الشوط الإضافي الأول، سجل الأرجنيتني فرانكو فازكيز هدف التقدم لإشبيلية والذي أجبر المستضيف على تسجيل هدفين في حال أراد التأهل، وهو ما فعل بعد أن عادل النتيجة ميك فان بورين في الدقيقة 102 قبل أن يسجل هدف الفوز والتأهل إبراهيم تراوري عند الدقيقة 119.

وعلى ملعب استاديو دا لوز، استطاع بنفيكا قلب النتيجة والتأهل إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

فبعد أن خسر بنفيكا ذهابا بهدف دون رد على ملعب خصمه دينامو زغرب الكرواتي، استطاع الفريق الأحمر تسجيل هدف وحيد في الـ90 دقيقة الأولى جاء عن طريق البرازيلي جوناس عند الدقيقة 70، ليلعب الفريقان أشواطا إضافية.

واستطاع بنفيكا في الشوط الإضافي الأول هز شباك دينامو زغرب عن طريق فرانسيسكو فيريرا قبل أن يسجل أليكس غريمالدو الهدف الثالث عند الدقيقة 105، وبعد تعرض بيتار ستويانوفيتش لاعب الضيوف للطرد، ليتأهل بذلك أصحاب الأرض إلى ربع النهائي برفقة تشيلسي وفالنسيا ونابولي وأرسنال وفياريال وسلافيا براغ وآينتراخت فرانكفورت.