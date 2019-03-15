غوارديولا: توتنهام فريق يمتلك رباعيا هجوميا مميزا

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إنه يكن احتراما كبيرا لتوتنهام هوتسبير بعد سحب قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا يوم الجمعة والتي أوقعته في مواجهة منافسه بالدوري الإنجليزي الممتاز.



ومع وجود أربعة فرق إنجليزية في دور الثمانية لأول مرة في عشر سنوات كانت توقعات أن تتقابل مع بعضها البعض كبيرة الشهر المقبل وبينما يعاني توتنهام من تراجع في المستوى مؤخرا، قال غوارديولا إن فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو سيكون عقبة كبيرة.



وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي قبل مواجهة سوانزي سيتي في دور الثمانية لكأس الاتحاد الانجليزي غدا السبت للصحفيين :أكن احتراما

كبيرا لتوتنهام وأعرفه جيدا. لديهم أكثر من طريقة لعب. ربما خمسة في خط الظهر أو طريقة 4-2-3-1. أعلم مدى خطورتهم في الهجوم مع وجود سون هيونغ-مين وهاري كين وديلي آلي وكريستيان اريكسن. يملكون لاعبين أصحاب خبرة في كل المراكز.



وسيلتقي الفريقان ثلاث مرات في غضون 11 يوما حيث يستضيف توتنهام مباراة الذهاب في التاسع من أبريل قبل أن تقام مباراة العودة في 17 أبريل إضافة إلى مواجهة في الدوري الممتاز أيضا على ملعب الاتحاد بعدها بثلاثة أيام.



وقال غوارديولا :سنواجههم ثلاث مرات مختلفة. سنتعامل مع الأمر مباراة تلو الأخرى. المباراة الأولى ستؤثر على الثانية والثانية ستؤثر على الثالثة، سنسافر إلى لندن. لندن أقرب لنا من إسبانيا أو كاتالونيا.



وسيصب غوارديولا تركيزه على الفوز على سوانزي سيتي المنتمي للدرجة الثانية يوم السبت لإبقاء آماله في المنافسة على أربعة ألقاب، وسيكون سيتي المرشح الأوفر حظا لهذه المواجهة لكنه سيفتقد ثنائي الدفاع جون ستونز وفينسن كومباني ولاعب الوسط كيفن دي بروين، وسيغيب بنجامين ميندي وفرناندينيو أيضا.



وقال غوارديولا :يتعين أن نجري تغييرات. ستونز على مقعد البدلاء ليس جاهزا للعب. لا يزال يتعافى،فينسن وكيفن غير لائقين. لا نملك خيارات كثيرة. سنخوض مباراة في دور الثمانية وهدفنا بلوغ الدور قبل النهائي.