فرانكفورت يقصي إنتر.. وتأهل أرسنال وفياريال بأريحية

واصل آينتراخت فرانكفورت الألماني مغامرته في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما صعد لدور الثمانية في المسابقة القارية، إثر فوزه 1 - صفر على مضيفه إنتر الإيطالي يوم الخميس في إياب دور الستة عشر للبطولة.

وكان لقاء الذهاب الذي جرى بمدينة فرانكفورت يوم الخميس الماضي، انتهى بالتعادل السلبي، ليصعد الفريق الألماني إلى الدور التالي. ويدين فرانكفورت بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى نجمه لوكا يوفيتش، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة السادسة.

وكان فرانكفورت الطرف الأفضل في اللقاء، حيث كان بإمكانهم إضافة المزيد من الأهداف لولا براعة السلوفيني سمير هاندانوفيتش حارس مرمى إنتر، الذي حال دون اهتزاز شباكه في أكثر من فرصة محققة للضيوف. في المقابل، ظهر إنتر بشكل باهت للغاية وبدا لاعبوه بعيدين تماما عن مستواهم المعتاد، ليودع الفريق الإيطالي المسابقة مبكرا غير مأسوف عليه.

تأهل فياريال الإسباني إلى دور الثمانية للدوري الأوروبي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على زينيت سان بطرسبرغ الروسي 2 - 1 يوم الخميس في إياب دورالستة عشر للبطولة. وكرر فياريال فوزه ذهابًا 3 - 1، لينجح في التأهل لدور الثمانية بعد فوزه في مجموع المباراتين 5 - 2.

وسجل أهداف فياريال كل من جيراردو مورينيو في الدقيقة 29، والكولومبي كارلوس باكا في الدقيقة 47 ، فيما سجل الصربي برانيسلاف إيفانوفيتش هدف زينيت الوحيد في الدقيقة 90 وتقام قرعة دور الثمانية للدوري الأوروبي، إلى جانب قرعة الدور ذاته لدوري أبطال أوروبا يوم الجمعة.

تأهل أرسنال الإنجليزي إلى دور الثمانية للدوري الأوروبي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه 3 / 0 اليوم الخميس، ضمن مباريات إياب دور الستة عشر للبطولة.

ونجح أرسنال في خطف بطاقة التأهل، بعد فوزه بمجموع المباراتين 4 - 3، حيث خسر ذهاباً في فرنسا 1 - 3. وسجل أهداف أرسنال كل من الغابوني بيير ايميريك أوباميانغ، هدفين، في الدقيقة 5 والدقيقة 72، فيما سجل ميتلاند نايلز في الدقيقة 14. وتقام قرعة دور الثمانية للدوري الأوروبي إلى جانب قرعة الدور ذاته لدوري أبطال أوروبا يوم الجمعة.