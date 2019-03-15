مانشيني يتجاهل بالوتيلي ويستدعي كوالياريلا للمنتخب

المصدر: روما - أ ف ب

فضّل مدرب منتخب إيطاليا لكرة القدم روبرتو مانشيني استدعاء المهاجم المخضرم فابيو كوالياريلا لخوض المباراتين ضد فنلندا وليشتنشتاين في تصفيات كأس أوروبا 2020 بدلا من ماريو بالوتيلي المتألق مع فريقه الجديد مرسيليا الفرنسي.

وتواجد مانشيني في مدرجات ملعب "فيلودروم" خلال مباراة النادي المتوسطي أمام نيس لمراقبةأداء بالوتيلي "28 عاما" الذي سجل هدف الفوز الوحيد في مرمى فريقه السابق.

وكان الهدف الخامس لبالوتيلي في 7 مباريات منذ انضمامه إلى مرسيليا مطلع العام الحالي، ولكنه لم يكن كافيا لاقناع مانشيني باستدعاء اللاعب المشاغب الذي أشرف على تدريبه في مانشستر سيتي الإنجليزي، إذ ينتظر المزيد من الاستقرار في أدائه.

ويراهن مانشيني على الفترة الذهبية التي يمر بها كوالياريلا "36 عاما" مع سمبدوريا في الدوري وتربعه على صدارة الهدافين برصيد 20 هدفا، ولم يرتدِ كولياريلا القميص الزرقاء للمنتخب منذ 2015.

واستدعى مانشيني الأسماء المعتادة في خط الهجوم: تشيرو ايموبيلي، فيديريكو كييزا وفيديريكو برنارديسكي. كما أعاد الى المنتخب اللاعب من أصول مصرية ستيفان الشعراوي، المتألق مع فريقه روما، والشاب مويس كين "19 عاما" صاحب ثنائية في مرمى أودينيزي مع فريقه يوفنتوس.

وأصبح كين عن "19 عاما" و8 أيام، أصغر لاعب يسجل ثنائية ليوفنتوس منذ فبراير 1982 حين حقق ذلك جوسيبي غالديريسي عن 18 عاما و329 يوما، وذلك بحسب شركة "أوبتا" للاحصائيات.

وانضم إلى المنتخب لاعب روما الشاب المتألق نيكولو تسانيولو "19 عاما"، إضافة إلى الكوادر الاعتيادية أمثال كل من جورجو كييليني، ليوناردو بونوتشي، جورجينيو وماركو فيراتي.

وتلتقي إيطاليا مع فنلندا في 23 مارس في أودينيزي، وليشتنشتاين في 26 منه في بارما، وأوقعت قرعة تصفيات كأس أوروبا إيطاليا مع كل من البوسنة والهرسك، فنلندا، اليونان، أرمينيا وليشتنشتاين في المجموعة العاشرة.

وضمت القائمة، في حراسة المرمى: أليسيو كرانيو "كالياري" وجانلويجي دوناروما "ميلان" وماتيا بيران "يوفنتوس" وسلفاتوري سيريغو "تورينو"، والدفاع: كريستيانو بيراغي "فيورنتينا" وليوناردو بونوتشي وجورجو كيليني وليوناردو سبيناتزولا "يوفنتوس" وأليساندرو فلورنتسي "روما" وأرمادو إيتزو "تورينو" وجانلوكا مانشيني "أتلانتا" وكريستيانو بيتشيني "فالنسيا" وأليسيو رومانيولي "ميلان".

وفي الوسط: نيكولا باريلا "كالياري" وبريان كريستانتي "روما" وجورجينيو "تشيلسي" وستيفانو سنسي "ساسوولو" وماركو فيراتي "باريس سان جرمان الفرنسي" ونيكولو تسانيولو "روما"، وفي الهجوم: فيديريكو برنارديسكي ومويس كين "يوفنتوس" وفيديريكو كييزا "فيورنتينا" وستيفان الشعراوي "روما" وفينتشنزو غريفو "فرايبورغ الألماني" وتشيرو ايموبيلي "لاتسيو" وكيفن لازانيا "أودينيزي" وليوناردو بافوليتي "كالياري" وماتيو بوليتانو "إنترميلان" وفابيو كوالياريلا "سمبدوريا".