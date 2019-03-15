يونايتد يصطدم ببرشلونة..وصراع إنجليزي بين سيتي وتوتنهام

أسفرت قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت يوم الجمعة في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهة نارية بين برشلونة الإسباني ونظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي، فيما أسفرت عن مواجهات متوازنة بالنسبة لباقي الفرق.

وبجانب المواجهة القوية بين برشلونة ومانشستر يونايتد، يلتقي في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري أياكس مع يوفنتوس وليفربول مع بورتو وتوتنهام مع مانشستر سيتي.

وسيتواجه الفائز من برشلونة ومانشستر يونايتد مع الفائز من ليفربول وبورتو، والفائز من يوفنتوس وأياكس مع الفائز من مانشستر سيتي وتوتنهام في الدور نصف النهائي.