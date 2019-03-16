الصين تترشح لاستضافة كأس آسيا 2023

تقدمت الصين بطلب ترشيح لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2023، في خطوة يؤمل منها تعزيز "تنمية" كرة القدم في البلاد الراغبة بالتحول لقوة عالمية كبرى في اللعبة الشعبية، بحسب الإعلام الرسمي.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة ("شينخوا") أن الاتحاد الصيني لكرة القدم "تقدم رسمياً بطلب استضافة كأس آسيا 2023 بعد استعدادات مفصلة"، ناقلة عن مصادر في الاتحاد أن هذه الاستضافة "ستسهل تنمية كرة القدم في الصين".

وسبق للصين أن استضافت البطولة القارية عام 2004، إلا أن خطوتها الحالية تأتي في ظل سعي رسمي بإيعاز مباشر من الرئيس شي جينبينغ لتعزيز كرة القدم في البلاد والتحول إلى قوة مؤثرة على الصعيد العالمي، ووسط تقارير عن رغبة صينية باستضافة نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها، وذلك في العام 2030 أو 2034.

ويتوقع أن تلاقي الصين منافسة قوية على كأس آسيا 2023 من كوريا الجنوبية التي سبق لها أن أبدت رغبة بالاستضافة، علما أن الأخيرة تشاركت مع اليابان في استضافة نهائيات كأس العالم 2002.

واعتبرت شينخوا أن "البلاد الأكبر في العالم من حيث تعداد السكان وثاني أكبر اقتصاد في العالم، وضعت عام 2015 خطة طموحة لإصلاح كرة القدم، ستتعزز بشكل كبير باستضافة كأس آسيا 2023".

وجذبت الصين في الفترة الماضية عدداً من اللاعبين المعروفين في عالم كرة القدم الذين انتقلوا للدفاع عن أندية صينية مقابل عقود مالية مغرية. لكن المنتخب الوطني لا يزال متواضعا مقارنة بالطموحات، ويحتل المركز 72 عالميا (والثامن آسيويا) في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وفي النسخة الأخيرة من كأس آسيا التي استضافتها مطلع العام الحالي دولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى (بدلا من 16)، بلغت الصين ربع النهائي قبل أن تخسر أمام إيران (صفر-3).

وأتى كشف تقدم الصين بطلب الاستضافة بعيد إعلان الاتحاد الصيني تعيين الإيطالي فابيو كانافارو مدربا للمنتخب، خلفا لمواطنه مارتشيلو ليبي، على أن يواصل مهامه كمدرب لفريق غوانزو إيفرغراندي المحلي.