بعد قرابة عامين.. نادال وفيدرر يتواجهان مجدداً

تغلب المصنف ثانيا عالميا رافائيل نادال على الروسي كارن خاتشانوف في الدور ربع النهائي لدورة إنديان ويلز الأميركية للماسترز في كرة المضرب، ليحجز موعدا مرتقبا مع السويسري روجيه فيدرر في نصف النهائي.

وتفوق الإسباني على منافسه الروسي 7-6 (7-2) و7-6 (7-2) يوم الجمعة، مباراة عاودته خلالها آلام الركبة اليمنى التي سبق لها أن أبعدته عن الملاعب في السابق، وتطلبت تدخل المعالج الفيزيائي خلال المجموعة الثانية.

وانضم الإسباني إلى المصنف رابعا عالميا فيدرر في الدور نصف النهائي، بعدما كان الأخير قد فاز على البولندي هوبرت هوركاتش 6-4 و6-4. وسيحمل اللقاء بين اللاعبَين اللذين يعدان من بين أبرز الأسماء في تاريخ كرة المضرب، الرقم 39 بينهما، علما بأن الأفضلية في اللقاءات السابقة تعود لصالح نادال (23 فوزا مقابل 15 للسويسري).

وأعرب نادال عن أمله في أن يكون "جاهزا" لنصف النهائي، لاسيما بعدما اضطر الى استدعاء المعالج في المجموعة الثانية، ووضع شريطا لاصقا أسفل ركبته اليمنى.

وأضاف "بالطبع هدفي والفكرة هي أن أكون جاهزا ليوم السبت"، بعد مباراة نصف نهائية استمرت ساعتين و17 دقيقة.

ويعود اللقاء الأخير بين فيدرر ونادال الى نهائي دورة شنغهاي الصينية للماسترز ألف نقطة في أكتوبر 2017، والذي انتهى لصالح السويسري بمجموعتين دون رد. وعلى رغم تفوق نادال في إجمالي المواجهات المباشرة، إلا أن فيدرر خرج منتصرا في آخر خمس لقاءات.

وكان السويسري حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولات الكبرى (20)، قد تحدث بعد عبوره إلى الدور نصف النهائي، عن المواجهة المحتملة مع نادال بالقول "عندما أواجه رافا ثمة طاقة إضافية على أرض الملعب، ثمة دائما الكثير على المحك". أضاف "بصراحة لا أعتقد أن المباريات الخمس (التي فاز بها على التوالي ضده) تعني الكثير(...) لقد مر وقت طويل" منذ اللقاء الأخير.