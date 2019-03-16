ريال مدريد يخالف أندية أوروبا ويرحب بالبطولة الجديدة

أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الرياضية، يوم السبت، أن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم يرحب بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن توسيع بطولة كأس العالم للأندية لتضم 24 فريقا بدلا من سبعة فرق.

وأشارت الصحيفة إلى أن الريال قد يدعم الفيفا في مشكلته الحالية مع أبرز أندية أوروبا حيث يرحب بفكرة توسيع حجم البطولة. وكانت رابطة الأندية الأوروبية (إيكا) أكدت في وقت سابق معارضتها لفكرة توسيع حجم البطولة وأكدت أن الأندية الأوروبية لن تشارك فيها حال أصبحت البطولة من 24 فريقا.

وأرسلت (إيكا) خطاب احتجاج إلى السويسري جياني إنفانتينو رئيس الفيفا ، وحمل الخطاب توقيع أعضاء مجلس إدارة الرابطة ومن بينهم بدرو لوبيز خيمينيز نائب رئيس نادي ريال مدريد ، حسبما أفادت صحيفة "سودويتشه تسايتونغ" الألمانية.

وأوضحت "ليكيب"، نقلا عن مصدر غير معلن بالنادي الإسباني ، أن الريال يتطلع الآن "بشغف" للمسابقة الجديدة. ورغم معارضة ممثلي الكرة الأوروبية في مجلس إدارة الفيفا ، وافق المجلس في اجتماعه بميامي في الولايات المتحدة الأمريكية على توسيع حجم مونديال الأندية ليشمل 24 فريقا. وقال إنفانتينو : نأمل في مشاركة كل الفرق الكبيرة. نجري مناقشات ومشاورات إيجابية وبناءة ونعمل على مواصلتها.

وتقرر أن تقام النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد في الفترة من 17 يونيو إلى الرابع من يوليو 2021 لتكون بديلا لبطولة كأس القارات والتي كانت تستخدم حتى نسختها الماضية عام 2017 بروسيا كبروفة لدى البلد المضيف قبل عام واحد من استضافة هذا البلد لبطولة كأس العالم.

وتقرر منح القارة الأوروبية ثمانية مقاعد في الدور الأول للبطولة بنظامها الجديد ولكن عدم مشاركة فرق مثل ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين ومانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي سيجعل البطولة بلا معنى.

وكانت رغبة الفيفا بالبداية هي منح أوروبا 12 مقعدا في الدور الأول للبطولة ولكن العدد تقلص إلى ثمانية مقاعد بعد احتجاج (إيكا) على توسيع حجم البطولة كما أبدى الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) اعتراضه عليها خشية أن تؤثر البطولة بهذا النظام الجديد على بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتضم (إيكا)في عضويتها 232 ناديا أوروبيا. ووصفت (إيكا) خطط الفيفا بأنها غير مقبولة.

كما كشف يويفا عن مساندته وتأييده لاحتجاج (إيكا) متعللا بأن هذه البطولة الجديدة ستؤثر سلبيا على فترة الراحة الضرورية للاعبين المحترفين في فترة الصيف.