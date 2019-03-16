ريال مدريد يهزم سلتا ويحقق أول انتصار مع زيدان

المصدر: مدريد - د ب أ

استهل ريال مدريد مسيرته تحت قيادة مدربه الفرنسي الشهير زين الدين زيدان بالفوز على ضيفه سلتا فيغو 2 -صفر يوم السبت في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعلى ملعب سانتياغو برنابيو، سجل زيدان ظهوره الأول هذا الموسم مع فريقه القديم ريال مدريد وجاءت البداية على أحسن وجه حيث استعاد الفريق ذاكرة الانتصارات وفاز على سلتا فيغو بهدفين دون رد.

وحسم النادي الأبيض الفوز في شوط المباراة الثاني حيث تقدم إيسكو العائد للتشكيل الأساسي بعد غياب طويل، بهدف للفريق في الدقيقة 63، ثم أضاف الجناح الويلزي غاريث بيل الهدف الثاني في الدقيقة 77.

ورفع الفوز رصيد الريال إلى 54 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد سلتا عند 25 نقطة في المركز الثالث من القاع.

وعاد زيدان لتدريب النادي الملكي بعد نحو تسعة أشهر من رحيله وبعقد يستمر حتى عام 2022. ورحل المدرب الفرنسي عن الريال بعد مسيرة حافلة شهدت تتويجه مع الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية.

وجاءت الاستعانة بزيدان في أعقاب خروج الريال من دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا بجانب ابتعاده عن المنافسة في الدوري الإسباني.

ودفع زيدان بأربعة لاعبين غابوا عن المشاركة في التشكيل الأساسي للفريق تحت قيادة سلفه الأرجنتيني سانتياغو سولاري، وهم إيسكو ومارسيلو وكيلور نافاس وغاريث بيل.