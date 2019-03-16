سيتي يقلب خسارته أمام سوانزي ويتأهل إلى نصف النهائي

قلب فريق مانشستر سيتي تأخره بهدفين نظيفين أمام سوانزي سيتي إلى فوز 3 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في دور الثمانية ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وحجز مقعده في نصف النهائي.

وأنهى سوانزي الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما مات جرايمس من ركلة جزاء في الدقيقة 20 وبيرسلانت سيلينا في الدقيقة 29. وفي الشوط الثاني، قلص مانشستر سيتي الفارق بتسجيل الهدف الأول عن طريق بيرناردو سيلفا في الدقيقة 69 وجاء الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 79 من خلال ركلة جزاء سددها سيرخيو أغويرو اصطمت بالقائم الأيمن ثم الحارس نوردفيلد وعانقت الشباك قبل أن يسجل أغويرو الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 89.