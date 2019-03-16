لايبزيغ يتجاوز شالكه بهدف فيرنر

فاز فريق لايبزيغ على ضيفه شالكه 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا".

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز أوغسبورغ على هانوفر 3 - 1 وفولفسبورغ على فورتونا دوسلدورف 5 - 2 وتعادل شتوتغارت مع هوفنهايم 1 - 1.

ويدين لايبزيغ بالفضل في هذا الفوز للاعبه تيمو فيرنير الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 14، ورفع لايبزيغ رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد شالكه عند 23 نقطة في المركز الخامس عشر.

وكانت هذه المباراة هي الأولى للهولندي المخضرم هوب ستفينز الذي تولى تدريب شالكه يوم الجمعة خلفا لدومينيكو تيديسكو الذي أقيل من منصبه يوم الخميس. ويعد هذا الفوز هو الرابع عشر للايبزيغ في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في خمس مباريات والتعادل في ست، فيما تعد هذه الخسارة هي الخامسة عشر لشالكه في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في خمس.

وفي المباراة الثانية، قلب فريق أوغسبورغ تأخره بهدف أمام ضيفه هانوفر إلى فوز 3 - 1. وتقدم هانوفر بهدف سجله هندريك ويداندت في الدقيقة الثامنة قبل أن يسجل أوغسبورغ ثلاثة أهداف عن طريق سيرجيو كوردوفا في الدقيقة 65 ووجوناثان شديم في الدقيقة 78 وأندريه هان في الدقيقة 86. ورفع أوغسبورغ رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد هانوفر عند 14 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير.

وفي المباراة الثالثة، اكتسح فولفسبورغ ضيفه فورتونا دوسلدورف 5 - 2. وتقمص فورتر فيغورست دور البطولة لفولفسبورغ بعدما سجل ثلاثة أهداف، هاتريك، في الدقائق 54 و59 و88 فيما أضاف الهدفين الآخرين أدمير محمدي وروبن كوخ في الدقيقتين 34 و57. وسجل هدفي فورتونا دوسلدورف كان إيهان في الدقيقة 30 وبينيتو رامان في الدقيقة 65. ورفع فولفسبورغ رصيده إلى 39 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد فورتونا دوسلدورف عند 31 نقطة في المركز الثاني عشر بفارق الأهداف خلف فرايبورغ.

وفي المباراة الرابعة، تعادل شتوتغارت مع ضيفه هوفنهايم 1 - 1. وتقدم هوفنهايم بهدف سجله أندريج كراماريتش في الدقيقة 42 وتعادل شتوتجارت عن طريق ستيفين زوبير في الدقيقة 66. ورفع شتوتغارت رصيده إلى 19 نقطة في المركز السادس عشر كما رفع هوفنهايم رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثامن.