مونشغلادباخ يتعثر بالتعادل مع فرايبورغ

سقط فريق بوروسيا مونشنغلادباخ في فخ التعادل 1 - 1 أمام ضيفه فرايبورغ يوم الجمعة في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم، بوندسليغا.

وتقدم فرايبورغ بهدف سجله فينسينزو جريفو في الدقيقة العاشرة، وتعادل مونشنغلادباخ بهدف سجله الحسن بليا في الدقيقة 16.

ورفع مونشنغلادباخ رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث، كما رفع فرايبورغ رصيده إلى 31 نقطة في المركز الحادي عشر.

يذكر أن هذا التعادل هو الخامس لمونشنغلادباخ في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 14 مباراة والخسارة سبع، فيما يعد هذا التعادل هو العاشر لفرايبورغ في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في سبع مباريات والخسارة في تسع.