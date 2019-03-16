10 مدربين سبقوا زيدان بالعودة إلى ريال مدريد.. من هم؟

يشير تاريخ ريال مدريد إلى عودة 10 مدربين لصفوفه من جديد بعدما قرر الفرنسي زين الدين زيدان الإشراف على النادي الملكي من جديد بعد 10 أشهر من إقالته.

وكانت عودة الإسباني كوينكوشيس، في عام 1977 فاشلة بعد غياب لم يدم أكثر من عام واحد عن ريال مدريد، حقق فيها خمس انتصارات فقط من 10 مباريات درب فيها الفريق.

وحقق بالتاسار ألبينيز كأس ملك إسبانيا في فترة الأولى عام 1947 وعانى بعد عودته عام 1950 من موسم كارثي وتمت إقالته بعد 16 مباراة فقط.

ودرب ميغيل مونيوز في فترته الأولى لبضع مباريات كبديل في عام 1959 بعدها بعام قررت إدارة النادي تعيينه بشكل دائم ليعيش فترة ذهبية ويحقق لقب الدوري الإسباني 9 مرات وكأس الأندية الأوروبية مرتين.

واستلم لويس مولوني تدريب الريال بعد مونيوز كمدرب مؤقت، وودع الفريق في عام 1974، واستعانت إدارة النادي استعانت بخدماته ثلاث مرات مختلفة لاحقا لاستبدال مدربين "مخفقين" وحقق عدة ألقاب للدوري والكأس وكأس الاتحاد الأوروبي في تجاربه الثلاث اللاحقة.

ولم يحقق أسطورة الفريق دي ستيفانو ألقابا في عام 1984 كمدرب وخلال فترته الثانية في عام 1990 حقق كأس السوبر الإسباني. وحقق الهولندي ليو بينهاكر حقق هو الآخر إنجازات مع ريال مدريد خلال فترته الأولى منها ثلاثة ألقاب للدوري الإسباني غادر عام 1989 وعاد بعدها بثلاث سنوات وفشل بتحقيق أي لقب.

واستطاع ديل بوسكي، أحد أساطير النادي "الملكي" فبعد فترتين "مؤقتتين"، الحصول على ثقة النادي الكاملة في عام 1999 ليحقق لقب دوري أبطال أوروبا في عامي 2000 و2002.

وكان موسم الويلزي جون توشاك الثاني كارثيا مقارنة بالأول ففي عام 1989 حقق لقب الدوري الإسباني وأحرز رقما قياسيا بعدد الأهداف البالغة 107، في عام 1999 تمت إقالته مبكراً وبعد شهرين فقط من بداية الموسم.

ويعد خوسيه أنطونيو كاماتشو واحدا من أسوأ من درب "الملكي"، فقد فشل في عام 1999 وفي عام 2004 ولم يدرب أكثر من شهرين في كل فترة. أما عن الإيطالي فابيو كابيلو فقد حقق لقب الدوري الإسباني في المرتين التي درب فيها الريال في عامي 1967 و2006.