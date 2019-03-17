بلد الوليد ينتفض ويقلب الطاولة على إيبار

اقتنص فريق بلد الوليد فوزا مثيرا من ملعب مضيفه إيبار 2 -1 يوم الأحد في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وتقدم المهاجم التشيلي فابيان أوريلانا بهدف لإيبار في الدقيقة 54، ولكن بلد الوليد حسم الفوز بهدفين في الثواني الأخيرة، بعدما أدرك الإيطالي لوكا مانيرو التعادل لبلد الوليد من ضربة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع ثم خطف سيرخيو غوارديولا هدف الفوز للفريق الضيف في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.



ورفع الفوز رصيد بلد الوليد إلى 29 نقطة في المركز السادس عشر وتوقف رصيد إيبار عند 35 نقطة في المركز الحادي عشر.