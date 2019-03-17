جنوى يلحق بيوفنتوس الهزيمة الأولى في الموسم

فجر فريق جنوى مفاجأة كبيرة وتغلب على ضيفه يوفنتوس بهدفين يوم الأحد في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وهي الهزيمة الأولى لـ"السيدة العجوز" بعد 27 مباراة دورية في الموسم الحالي.

وتقدم ستيفانو ستيورارو بهدف لجنوى في الدقيقة 72، ثم أضاف المهاجم المقدوني المخضرم جوران بانديف الهدف الثاني في الدقيقة 81. ورفع جنوى رصيده إلى 33 نقطة ليتقدم للمركز الثاني عشر، بينما توقف رصيد يوفنتوس في الصدارة عند 75 نقطة بفارق 18 نقطة عن أقرب ملاحقيه نابولي الذي يلتقي مع ضيفه أودينيزي في وقت لاحق.

وخاض يوفنتوس 28 مباراة حتى الآن حيث فاز 24 مرة وتعادل ثلاث مرات مقابل هزيمة واحدة. ومن غير المتوقع أن تؤثر هذه الهزيمة على الخطى الثابتة ليوفنتوس في رحلة البحث عن لقبه الثامن على التوالي في الدوري الإيطالي.

وجاءت هذه الهزيمة بعد حوالي خمسة أيام من فوز يوفنتوس المثير على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني بثلاثة أهداف نظيفة تكفل بها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ليعوض الفريق خسارته في مباراة الذهاب صفر-2 إلى فوز 3 -2 في مجموع لقاءي الذهاب والإياب لدور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.