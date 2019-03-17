دورتموند يهزم هرتا برلين بصعوبة ويتصدر مؤقتاً

انتزع فريق بوروسيا دورتموند فوزا صعبا من مضيفه هرتا برلين 3 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا".

وتقدم هرتا برلين بهدف سجله سالومون كالو في الدقيقة الرابعة وتعادل توماس ديلايني لبوروسيا دورتموند، وأضاف كالو الهدف الثاني لبرلين في الدقيقة 35 من ركلة جزاء وتعادل دان اكسل زاغادو لدورتموند في الدقيقة 47 قبل أن يسجل ماركو رويس هدف الفوز بدورتموند في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة. وشهدت المباراة طرد جوردان توروناريغا ووداد إيبيشيفيتش لاعبا هيرتا برلين في الدقيقتين 85 والخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع دورتموند رصيده إلى 60 نقطة في صدارة الترتيب، مؤقتا، انتظارا لما ستسفر عنه مباراة بايرن ميونخ، الذي تراجع للمركز الثاني، مع ماينز غدا الأحد. وتوقف رصيد هرتا برلين عند 35 نقطة في المركز العاشر.