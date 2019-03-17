سبال يصعق روما بثنائية ويبعده عن مراكز "الأبطال"

لقن فريق سامبدوريا مضيفه ساسولو درسا قاسيا وفاز عليه 5 - 3 يوم السبت في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم. وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها، تغلب سبال على ضيفه روما 2 -1.

وعلى استاد مابي، جاءت أهداف سامبدوريا بتوقيع غريغوري ديفريل وفابيو كوالياريلا وكارول لينيتي ودينيس برايت ومانولو غابياديني في الدقائق 15 و36 و39 و46 و72. وتكفل جيريمي بوغا وألفريد دونكان وكوما باباكار بتسجيل أهداف ساسولو في الدقائق 38 و63 و90. الفوز رفع رصيد سامبدوريا إلى 42 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد ساسولو عند 32 نقطة في المركز الثاني عشر

وعلى استاد باولو موتزا، حسم سبال الفوز على روما بهدف في كل شوط ليحصد ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 26 نقطة في المركز الخامس عشر وتوقف رصيد روما عند 47 نقطة في المركز الخامس.

وتقدم الجزائري محمد فارس بهدف لسبال في الدقيقة 22 ثم رد الأرجنتيني دييغو بيروتي بهدف التعادل لروما من ضربة جزاء في الدقيقة 53، وتكفل أندريا بيتانيا بتسجيل هدف الفوز لسبال في الدقيقة 60 من ضربة جزاء.