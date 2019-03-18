الألمان يهاجمون أوزيل بعد دعوة أردوغان لحضور عقد قرانه

وجد لاعب كرة القدم الألماني مسعود أوزيل نفسه محط انتقادات جديدة في بلاده لاسيما من مسؤول مقرب من المستشارة أنغيلا ميركل، بعد كشف تقارير صحافية محلية أنه دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليكون شاهدا في حفل عقد قرانه الصيف المقبل.

وكشفت صحيفة "بيلد" واسعة الانتشار، الأحد، توجيه اللاعب التركي الأصل، الدعوة إلى أردوغان، ما أعاد إحياء الجدل الذي دفع أوزيل إلى اعتزال اللعب مع المنتخب الألماني واتهام مسؤوليه بالعنصرية حياله، بعد انتقادات حادة لصورة له مع الرئيس التركي العام الماضي.

وفي تعليق على الدعوة، نقلت "بيلد" يوم الاثنين عن مدير مكتب ميركل هيلغه براون قوله: بطبيعة الحال، يحزننا عندما يقوم لاعب ارتدى قميص منتخب ألمانيا لفترة طويلة بهذا الأمر، بعدما واجه ردة فعل الرأي العام الألماني بعد لقائه الأول بأردوغان وأن تنتهي الأمور بهذه الطريقة، إنه أمر مخيب لأنصار كرة القدم ولي شخصيا، مقرا في الوقت ذاته بأنه قرار خاص يتعين علينا القبول به.

وتابع المسؤول الذي يتمتع بمرتبة وزير: لاعبو كرة القدم هم شخصيات ذات رمزية في مجتمعنا، والناس يتماهون معهم أكثر منهم مع الوزراء.

واعتبر النائب الألماني ألكسندر غراف لامبشدورف أن الزفاف مسألة شخصية لمسعود أوزيل، لكنه نجم عالمي، الناس يتطلعون إليه، لذا الأمر مؤسف بالتأكيد من وجهة نظر سياسية.

وكانت "بيلد" التي كشفت أمر الدعوة، من أبرز منتقدي أوزيل بعدما نُشِرت له في مايو الماضي، صورة وهو يهدي قميص ناديه أرسنال الإنجليزي، الى أردوغان على هامش زيارة الأخير لندن.

ولم يسلم من الجدل لاعب مانشستر سيتي غاندوغان، الألماني من أصل تركي أيضا، والذي ظهر أيضا في صورة مع أردوغان وأوزيل، وأتى ذلك في خضم توتر حاد في العلاقات بين تركيا وألمانيا التي انتقدت حملة السلطات التركية بحق سياسيين وموظفين ومعارضين وصحافيين، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي واجهها في صيف عام 2016.

وتعرض أوزيل، وهو من الجيل الثالث المهاجر ولا يحمل الجنسية التركية، لانتقادات لاذعة في ألمانيا بعد نشر الصور وبعد الأداء المخيب للمنتخب في مونديال روسيا 2018 وفقدانه لقبه بالخروج من الدور الأول، أعلن أوزيل اعتزاله دوليا على خلفية ما اعتبر أنها معاملة عنصرية بحقه من الاتحاد الألماني والمسؤولين عن المنتخب.

وقال في بيان الاعتزال إنه في نظر رئيس الاتحاد رينهارد غريندل: ألماني عندما نفوز، لكني مهاجر عندما نخسر. ونفى غريندل ومدرب المنتخب يواكيم لوف اتهامات أوزيل الذي خاض 92 مباراة دولية بقميص "المانشافت" وأحرز معه لقب مونديال 2014.

ومن المقرر أن يتزوج أوزيل من عارضة الأزياء وملكة جمال تركيا السابقة أمينة غولسه الذي تعرف عليها عام 2017 وتقيم معه حاليا في لندن.