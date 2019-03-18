أسطورة ليفربول يهاجم صلاح ويصفه بـ"الطماع والأناني"

هاجم الإنجليزي جيمي كاراغر، أسطورة والقائد السابق لليفربول، الدولي المصري محمد صلاح، ووصفه باللاعب "الأناني والطماع" على خلفية المستوى الذي ظهر به في مباراة فريقه ليفربول أمام فولهام.

وفاز ليفربول بصعوبة على فولهام، يوم الأحد، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الأسبوع 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل ثنائية ليفربول كل من ساديو ماني وجيمس ميلنر.

وقال كاراغر في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام البريطانية: لم يكن صلاح في أفضل حالاته، حيث أضاع فرصتين سانحتين للتسجيل، وغاب عن التسجيل في آخر سبع مباريات للفريق، وأدرك أنه قام بأشياء لا تصدق بالنسبة لليفربول منذ وصوله من روما الإيطالي، لكنه يحتاج إلى أن يكون لاعبا مفيدا للفريق ويعمل مع المجموعة.

وأضاف: لقد كان أنانيا وطماعا.. سجله مع ليفربول كان مميزا، حيث أحرز أهدافا وخلق فرصا عديدة وصنع أيضا، وكان يمثل تهديدا متواصلا للفرق، لكن في مباراة الفريق ضد فولهام، كان عليه أن يرفع رأسه لرؤية ما يدور حوله، والأمر الغريب أن يصر على المراوغة في الوقت الذي يستوجب عليه تمرير الكرة.

وبدأ جيمي كاراغر مسيرته الكروية مع نادي ليفربول في عام 1996، واستمر لاعبًا معه حتى 2013، وخاض مع الفريق 737 مباراة ويعد ثاني أكثر لاعب خوضا للمباريات مع ليفربول، و بدأ باللعب مع منتخب إنجلترا في عام 1999.

ويشار إلى أن الدولي المصري البالغ "26 عاما" أحرز 17 هدفا في الموسم الجاري بالدوري، و20 في مختلف المسابقات، وصنع 9 أهداف في الدوري الممتاز.

ويخوض ليفربول مباراته المقبلة بالدوري أمام توتنهام في 31 مارس الجاري، ويتصدر جدول الترتيب بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، علما بأن سيتي لعب 30 مباراة بينما خاض ليفربول 31 مواجهة.