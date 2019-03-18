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ليستر يمدد عقد قائده مورغان حتى 2020

المصدر: لندن - رويترز
مورغان قائد ليستر سيتي يحيي الجماهير بعد مباراة أمام بيرنلي بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم
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قال ليستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الاثنين إنه مدد عقد المدافع ويس مورغان لعام آخر، ليبقى في النادي حتى نهاية موسم 2019-2020.

ويرتدي مورغان "35 عاما" شارة قيادة الفريق منذ قرابة سبع سنوات وخاض مباراته 700 مع الفريق الأول في الفوز 2-1 على مستضيفه بيرنلي يوم السبت. وفاز مورغان مع ليستر بلقب الدوري الممتاز في 2016.

وقال مورغان في بيان: التمديد يعني لي الكثير. شهدت مسيرتي مع الفريق صعودا وهبوطا، وكنت مع النادي في قلب الأحداث منذ البداية .وتابع قلب الدفاع القادم من جاميكا: تمديد بقائي هنا يعني لي الكثير والسعادة لا تسعني. أتوقع مستقبلا مشرقا لليستر سيتي.

وانضم مورغان إلى ليستر في 2012 وشارك في جميع مبارياته خلال موسم فوزه باللقب في 2015-2016 واختير ضمن فريق العام في الدوري الممتاز وقتها.

كلمات دالّة

#مورغان, #ليستر, #سيتي

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