مدرب بيتيس: محظوظ بالتواجد في حقبة ميسي

أعرب كيكي ستين المدير الفني لنادي ريال بيتيس الإسباني لكرة القدم عن أسفه لخسارة فريقه 1 - 4 أمام ضيفه برشلونة الأحد في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني وشهدت تألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.



وقال ستين: لقد خططنا للمباراة بنفس الطريقة التي خاض بها الفريق المباراة الأولى، كان التنفيذ جيدا إلى حد كبير، وتصدينا للهجمات المرتدة واستحوذنا على الكرة وقمنا بالكثير من الأشياء الجيدة حتى جاء الهدف الأول من ركلة ثابتة.

وأضاف: علينا أن نعترف بأنهم يمتلكون قوة هائلة في الهجوم، المؤلم في الأمر أننا لم نتحل بالدقة التي تحلينا بها في مباراة الذهاب.



وتابع المدرب الإسباني قائلا: دائما ما تنقصنا أشياء، عندما تلعب ضد فريق مثل هذا تظهر العيوب بشكل أكبر ولكن أعتقد أننا قمنا بالكثير من الأشياء الجيدة، أحاول أن أفكر في الجانب الإيجابي، المباراة كانت لنا في البداية ولكن في النهاية لم تكن كذلك.



وتطرق مدرب ريال بيتيس إلى الحديث عن التصفيق الحار لجماهير فريقه لميسي، الذي سجل ثلاثة أهداف هاتريك في المباراة، مؤكدا بأنه شخص محظوظ لرؤية النجم الأرجنتيني في هذه الحقبة التي تشهد تألقه بشكل مذهل.



واختتم قائلا: كنت محظوظا بوجودي في حقبة هذا اللاعب الذي يقدم مستوى مذهل، إنه رائع، إنه لاعب كبير وقادر وحده على حسم جميع المباريات.