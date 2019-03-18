ميسي يلتحق بمعسكر منتخب الأرجنتين في "مدريد"

المصدر: مدريد - أ ف ب

التحق ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة، يوم الاثنين، ببعثة المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم في مدريد، والتي تستعد لخوض مباراتين وديتين الشهر الجاري ضد فنزويلا والمغرب، ستشهدان عودته إلى صفوفه للمرة الأولى منذ مونديال 2018.

وبحسب صور نشرت عبر حساب المنتخب الأرجنتيني على "تويتر"، تحضيرا لخوض تمرين مشترك في مركز تدريب ريال مدريد، انضم ميسي إلى زملائه عقب تسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك" في مرمى ريال بيتيس "4-1" في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني.

وغاب نجم الفريق الكاتالوني عن المنتخب منذ الخروج أمام فرنسا في الدور ثمن النهائي لكأس العالم في روسيا، وسيعود لتشكيلة تستعد لخوض مباراتين وديتين ضد فنزويلا في 22 مارس على ملعب واندا متروبوليتانو التابع لأتلتيكو مدريد، وضد المغرب في 26 منه في طنجة.

وتأتي المباراتان ضمن تحضيرات المنتخب الأرجنتيني للمشاركة في بطولة كوبا أميركا الأميركية الجنوبية، والتي تستضيفها البرازيل بين 14 يونيو والسابع من يوليو.