"يويفا" يتوعد البرتغالي رونالدو بقرار تأديبي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يوم الاثنين أنه قد يتخذ إجراءات تأديبية ضد المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، بسبب السلوك غير اللائق الذي قام به خلال مباراة فريقه أمام أتلتيكو مدريد في إياب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال "يويفا" إنه سوف يتخذ قراره بشأن معاقبة اللاعب أو عدم معاقبته يوم الخميس المقبل.

يشار إلى أن رونالدو كان النجم الأبرز لذلك اللقاء بعدما سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" قاد بها يوفنتوس إلى التأهل إلى دور الثمانية للبطولة الأوروبية بعدما كان النادي الإيطالي قاب قوسين أو أدنى من توديع البطولة مبكرا إثر سقوطه في مباراة الذهاب بثنائية نظيفة، ولكن بعد صافرة النهاية توجه رونالدو إلى مدرجات الجماهير وقام بتقليد حركة غير أخلاقية لدييغو سيميوني قام بها الأخير في مباراة الذهاب وغرم على إثرها من قبل "يويفا" بـ 20 ألف يورو.

وقال "يويفا" في بيان له: بناء على التحقيق الذي يشرف عليه مسؤول لجنة الانضباط والقيم، وطبقا للمادة 55 من اللائحة التأديبية، تم البدء في اتخاذ إجراءات تأديبية على خلفية السلوك غير اللائق للاعب كريستيانو رونالدو.

وأشار "يويفا" في بيانه إلى أن رونالد على الأرجح قام بخرق الفقرة الثانية من المادة 11 من لائحة الانضباط، مؤكدا أن لجنة القيم والانضباط ستناقش هذا الموضوع خلال اجتماعها المقبل في 21 مارس الجاري.