منتخب ألمانيا يدخل عهداً جديداً مع يواخيم لوف

يدخل المنتخب الألماني لكرة القدم عهدا جيدا هذا الأسبوع، ولا يخشى يواخيم لوف مدرب الفريق من الضغوط الإضافية التي ولدها الفريق الجديد الذي يقوم ببنائه.



وقال لوف في مؤتمر صحفي عشية مواجهة المنتخب الصربي يوم الأربعاء في مباراة ودية والتي يتبعها مباراة أمام المنتخب الهولندي في التصفيات المؤهلة ليورو 2020 :صدقوني، أعلم كيفية التعامل مع الضغوط.



وأكد لوف انه دائما ما يطلب أعلى المعايير من نفسه والفريق ولكنه قال أيضا مستعد لخوض هذه المخاطرة بعدم استدعاء ثلاثي بايرن ميونخ جيروم بواتينغ وماتس هوملز وتوماس مولر.



وهذه الحركة أدت إلى إثارة بعض الجدل ولكنها أظهرت أيضا أن لوف بعد الخروج من كأس العالم من دور المجموعات والهبوط من المستوى الأول في دوري الأمم الأوروبي العام الماضي أصبح جاهزا لإجراء تغييرات شاملة في الفريق من خلال استبعاد المزيد من اللاعبين اللذين توجوا بمونديال 2014 وجلب مواهب شابة للفريق.



وقال لوف أنه يعلم أن الفريق يحتاج طريقة لعب مختلفة ونتائج في التصفيات المؤهلة ليورو 2020 وفي نهائيات البطولة. ووصف المدرب مباراة صربيا الودية بأنها اختبار مهم للرحلة الصعبة إلى هولندا، حيث خسر المنتخب الألماني بثلاثية نظيفة في بطولة دوري أمم أوروبا العام الماضي. وأضاف: كل شيء موجه إلى مباراة هولندا التي تقام يوم الأحد المقبل. نواجه تحديا جديدا، عصرا جديدا.



وأكد المدير الفني أن سيرج نابري، لاعب بايرن ميونخ، سيغيب عن المباراة الودية يوم الأربعاء بسبب نزلة برد، وأنه لم يحدد بعد ما إذا كان مانويل نوير، قائد بايرن ميونخ، سيحرس مرمى الفريق أم مارك أندريه تير شتيغن حارس برشلونة.