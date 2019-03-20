بورتو يتوصل إلى اتفاق مع كاسياس دون الكشف عن مدة العقد

أعلن الحارس الإسباني المخضرم إيكر كاسياس يوم الاثنين أنه قام بتمديد تعاقده مع نادي بورتو البرتغالي، ولكنه لم يفصح عن مدة العقد الجديد، مؤكدا أنه يخطط للاعتزال مع ناديه الحالي.

وانضم كاسياس إلى بورتو في 2015، بعد أن قضى مسيرته بأكملها ضمن صفوف نادي ريال مدريد الإسباني.

وخاض كاسياس"37 عاما"، الذي يلعب رابع موسم له مع بورتو، 149 مباراة مع النادي البرتغالي منذ انضمامه إليه، وقال القائد السابق للمنتخب الإسباني الأول لكرة القدم: اليوم هو يوم استثنائي، في هذا النادي أشعر بأنني في بيتي، عندما عرضوا علي إمكانية التجديد لم أتردد.