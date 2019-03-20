بوغبا: سولشاير يستحق البقاء مدرباً.. أعاد لنا الثقة

قال بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد إن المدرب المؤقت أولي غونار سولشاير يستحق أن يتولى تدريب الفريق بشكل دائم بعد أن نجح في إعادة الثقة والحرية وهما العنصران اللذان افتقدهما الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع نهاية فترة المدرب البرتغالي السابق جوزيه مورينيو.

وأعاد سولشاير مهاجم يونايتد السابق بث الروح في الفريق منذ أن تولى التدريب بعد مورينيو الذي أقيل في ديسمبر 2018 الأمر الذي ساعد يونايتد في تحقيق عشرة انتصارات في 13 مباراة في الدوري الممتاز منذ تعيين المدرب النرويجي الذي قاد مانشستر يونايتد أيضا للتأهل لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا.

وقال اللاعب الفرنسي لشبكة سكاي سبورتس "نريده أن يبقى. النتائج كانت رائعة. تربطني به علاقة رائعة كما تربطه علاقة رائعة باللاعبين. عندما يكون اللاعب سعيدا يريد أن يظل في هذه الحالة. سولشاير يستحق أن يكون مدربا دائما. يعرف النادي ويعرف كل شيء عن النادي. إنه مدرب رائع بالفعل لأنه أعاد الثقة للاعبين مجددا، منحنا حرية اللعب والاستمتاع بكرة القدم مرة أخرى. ربما كنا نفتقد ذلك بعد النتائج السابقة".

ورغم أنه لعب دورا حاسما في فوز فرنسا بكأس العالم 2018 فإن بوغبا واجه صعوبات في الظهور بشكل طيب مع يونايتد تحت قيادة مورينيو الذي وضع اللاعب الفرنسي بين البدلاء لكن بوغبا البالغ عمره 26 عاما استعاد تألقه تحت قيادة سولشار وأحرز تسعة أهداف وصنع سبعة في جميع المسابقات.



وقال بوغبا عن الفترة الأخيرة مع مورينيو "ربما فقدنا الثقة وربما سارت الأمور على نحو غير صحيح. لا أحب الحديث عن الماضي. أحب الحديث عن المستقبل لأن هذا هو المهم. نحن أفضل الآن والنتائج رائعة".

ويحتل يونايتد المركز الخامس في الدوري الممتاز برصيد 58 نقطة في 30 مباراة ويبتعد بفارق ثلاث نقاط فقط عن توتنهام هوتسبير صاحب المركز الثالث. وسيلعب يونايتد أمام برشلونة في دور الثمانية بدوري الأبطال الشهر المقبل.