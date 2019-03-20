بيكيه يعود إلى المباريات الدولية بقميص منتخب كاتالونيا

أعلن جيرارد لوبيز المدير الفني لمنتخب كتالونيا لكرة القدم يوم الأربعاء قائمة فريقه الذي يستعد لمواجهة منتخب فنزويلا وديا يوم الاثنين المقبل، وجاء على رأس هذه القائمة المدافع جيرارد بيكيه، نجم برشلونة، وزميله القديم تشافي هيرنانديز.

وسبق أن أعلن بيكيه (32 عاماً) وهو أحد الأشخاص المطالبين بانفصال الإقليم عن إسبانيا، اعتزاله الدولي مع المنتخب الإسباني عقب كأس العالم الأخيرة في روسيا، بعد مسيرة رائعة حقق خلالها بطولة كأس العالم 2010، وكأس أوروبا 2012.



ومنتخب كتالونيا هو منتخب غير رسمي وليس عضوا بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.



وكشف لوبيز عن قائمة تضم 20 لاعبا، كانت لتزيد إلى 22 لاعبا، لولا رفض نادي هويسكا الإسباني التخلي عن اللاعبين إنريك جايغو وأليكس غايار.

وقال لوبيز لدى إعلانه عن قائمة منتخب كتالونيا في مقر اتحاد الكرة الكتالوني: سنستمر في العمل، علينا أن نتأقلم على الظروف بعد تعذر انضمام بعض اللاعبين في اللحظات الأخيرة، كنا نعد هذه القائمة بشغف كبير من أجل إنجاح هذه المباراة.