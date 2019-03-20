فينيسيوس: سأفوز بالكرة الذهبية.. ووجود زيدان لا يقلقني

اعترف البرازيلي فينيسيوس جونيورز، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، أنه يشعر ببعض القلق عندما لا يسجل أهدافا، رغم ظهوره المميز في بطولة الدوري الإسباني "الليغا"، مؤكدا أنه ليس قلقا من عودة الفرنسي زين الدين زيدان إلى منصب المدير الفني للفريق الملكي ورحيل مدربه السابق سانتياغو سولاري الذي منحه فرصة المشاركة مع الفريق الأول.

وقال فينيسيوس في تصريحات لشبكة "كادينا سير" الإذاعية في إسبانيا يوم الأربعاء: أشعر بأنني بخير وأنا أتحسن وسأعود قريبا، لا أحد يعرف متى سأعود ولكنني أعمل بشكل جيد للغاية ليكون هذا في أقرب وقت.

يذكر أن فينيسيوس تعرض لإصابة بتمزق في أربطة الركبة خلال المباراة التي خسرها ريال مدريد 1 - 4 أمام أياكس أمستردام الهولندي في إياب دور الستة عشر للنسخة الجارية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأضاف اللاعب البرازيلي قائلا: لقد بكيت في يوم الإصابة لشعوري بالعجز والألم، لقد فكرت في كل شيء وفكرت في أنني سأفقد ظهوري الأول مع المنتخب.

وتابع: كل شيء حصل معي بسرعة كبيرة، حتى كاسميرو ومارسيلو تحدثا معي وقالا لي إن كل شيء يسير بسرعة، جئت إلى هنا وأنا في الثامنة عشرة وبدأت اللعب، لم يكن يتوقع أي شخص عندما خرجت من البرازيل أنني سألعب كل هذه المباريات التي لعبتها خلال هذه الأشهر الستة.

وتحدث فينيسيوس عن رحيل الأرجنتيني سانتياغو سولاري، المدير الفني السابق لريال مدريد، وتولي زيدان المهمة بدلا منه، حيث قال: هذا لا يقلقني، زيدان كان لاعبا كبيرا للغاية وهو مدرب عظيم، الجميع في الفريق يعرفونه، سيقوم بالأمر بشكل جيد، التدرب تحت قيادة زيدان شرف، رأيت القليل من مشاركاته كلاعب كرة، لا أتذكر شيئا، ولكنني أشاهد الفيديوهات الآن، لقد كان لاعبا مذهلا.

وأعرب فينيسيوس"18 عاما" عن أمله بالفوز بجائزة الكرة الذهبية، مشيرا إلى أن هذا قد يحدث بعد سبعة أو ثمانية أعوام من الآن، واستطرد قائلا: أعتقد أنني سأفوز بالكرة الذهبية، لا أعلم في أي عمر سيحدث هذا، ولكن الفوز بها في الـ 25 أو الـ 26 سيكون شيئا جيدا.

وأكمل: يجب أن أكون أفضل على مستوى الحسم أمام المرمى، أشعر بالقلق عندما لا أسجل أهدافا.