أرسنال الإنجليزي يصل دبي لمواجهة النصر الإماراتي

وصلت بعثة أرسنال الإنجليزي، يوم الخميس، إلى دبي الإماراتية، وذلك لخوض مباراة ودية ضد نادي النصر الإماراتي، ويغيب عن النادي اللندني عناصره الدولية، فيما يتواجد مع الفريق الألماني مسعود أوزيل.

ووقّع نادي النصر وإدارة نادي أرسنال اتفاقية تهدف إلى استضافة أبرز نجوم الفريق الإنجليزي في دبي للمشاركة في مباراة ودية، تأتي المباراة في إطار تدشين استاد آل مكتوم "ملعب النصر" رسمياً يوم الثلاثاء 26 مارس الجاري في الساعة 5:30 مساءً "بتوقيت الإمارات".

ومن المقرر أن يقوم الفريق اللندني بزيارة إلى مركز راشد لرعاية أصحاب الهمم في دبي، وتعقبها زيارة إلى قصر الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية الرئيس الشرفي لنادي النصر.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق وتواجه الفريقين في مباراة ودية سابقة كانت في نوفمبر 1976.