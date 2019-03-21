إصابة كييزا تغيبه عن مواجهتي فنلندا وليشنشتاين

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يوم الخميس، أن فيديريكو كييزا، لاعب فريق فيورنتينا الإيطالي، غادر معسكر منتخب إيطاليا بسبب الإصابة قبل أول مباراتين للفريق في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وعانى كييزا (21 عاما)، من إصابة عضلية في الأسابيع الأخيرة، قبل أن تتفاقم إصابته عند وصوله إلى معسكر المنتخب الإيطالي يوم الاثنين الماضي.

في المقابل، لم يستكمل أليساندرو فلورينزي لاعب فريق روما الحصة التدريبية، بسبب معاناته من آلام في قدمه اليسرى، ومن المقرر أن يخضع للمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويستهل منتخب إيطاليا مسيرته في المجموعة العاشرة بالتصفيات بمواجهة ضيفه منتخب فنلندا يوم السبت بمدينة أوديني الإيطالية، قبل أن يستضيف منتخب ليشتنشتاين بعدها بثلاثة أيام في بارما.