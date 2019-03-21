إيكاردي ينهي أزمته.. ويعود إلى تدريبات إنتر ميلان

عاود المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي التمارين مع فريقه إنتر ميلان، بحسب ما أفادت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية يوم الخميس، بعد غيابه عن صفوف الفريق منذ فبراير الماضي، بسبب خلافات مع الإدارة.

وغاب المهاجم البالغ من العمر "26 عاما" عن صفوف الفريق منذ قرابة منتصف فبراير، بعدما سحبت شارة القيادة منه لصالح زميله حارس المرمى السلوفيني سمير هاندانوفيتش.

وشكا إيكاردي من تعرضه لإصابة في ركبته، إلا أن النادي أصر على أن الفحوص التي خضع لها لم تظهر إصابة. كما أتى الخلاف في ظل تقارير عن تعثر مفاوضات تجديد عقد المهاجم مع فريقه، وبعد فترة الابتعاد، أشارت الصحيفة الرياضية الإيطالية إلى أن إيكاردي حضر يوم الخميس لمقر تدريب أبيانو جنتيلي التابع لنادي كرة القدم، حيث يتواجد عدد محدود من زملائه في هذه الفترة نظراً لارتباط الآخرين بالمباريات الدولية لمنتخبات بلادهم.

وأتى غياب إيكاردي في خضم تقارير عن احتمال رحيله عن صفوف الفريق "اللومباردي"، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد عقده الذي من المقرر أن ينتهي عام 2021. وتشير التقارير إلى أن إيكاردي لم يوافق حتى الآن على تجديد العقد الذي تتفاوض بشأنه زوجته ومديرة أعماله واندا نارا، مع إدارة النادي الإيطالي، وانضم الأرجنتيني إلى إنتر عام 2013 قادماً من سمبدوريا.

وفي ظل تعثر المفاوضات بين الطرفين، تشير التقارير المحلية إلى أن إيكاردي الذي تقدر قيمته بمئة مليون يورو "113 مليون دولار"، يثير اهتمام أندية مثل ريال مدريد الإسباني وتشلسي الإيطالي.

وتشارك إيكاردي صدارة ترتيب هدافي "سيريا أ" الموسم الماضي بـ29 هدفاً مع مهاجم لاتسيو تشيرو إيموبيلي، وسجل هذا الموسم 15 هدفا في "مختلف المسابقات"، لكنه صام عن التهديف في آخر سبع مباريات في الدوري الإيطالي، حيث يحتل إنتر المركز الثالث بفارق 22 نقطة عن يوفنتوس المتصدر وحامل لقب الدوري في المواسم السبعة الأخيرة.

ويخوض إنتر مباراته المقبلة في الدوري ضد لاتسيو في 31 مارس.