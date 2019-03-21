بوغبا: زيدان مدرب "الأحلام".. والريال أكبر أندية العالم

أكد لاعب كرة القدم الفرنسي الدولي بول بوغبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي يوم الأربعاء، أن نادي ريال مدريد حلم لكل لاعب لكنه يشعر الآن بالسعادة في مانشستر، رغم ما يتردد مؤخرا عن كونه هدفا للريال في سوق الانتقالات القادمة.

وأوضح بوغبا، في مؤتمر صحافي مع المنتخب الفرنسي يوم الأربعاء: نادي ريال مدريد حلم لكل لاعب وهو من أكبر الأندية في العالم كما يدربه الفرنسي زين الدين زيدان وهو مدرب الأحلام بالنسبة لنا كلاعبين... إنه حلم لكل طفل ولكل لاعب كرة قدم، ولكنني سعيد الآن في مانشستر. وأشارك في مباريات الفريق مع المدرب الجديد النرويجي أولي سولشاير. ورغم هذا، ترك اللاعب الباب مفتوحا، وقال: فيما بعد، لا نعرف ما سيقوله المستقبل. في إشارة إلى إمكانية الانتقال للريال في المستقبل.

وكان زيدان عاد قبل أيام لتدريب الفريق عقب إقالة الأرجنتيني سانتياغو سولاري لخروج الفريق من بطولتي كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا واتساع الفارق الذي يفصله عن برشلونة متصدر الدوري الإسباني بشكل كبير.