سانشيز: لست سعيداً مع بايرن وأرغب في الرحيل

يفكر البرتغالي ريناتو سانشيز، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ في الرحيل عن الفريق، لأنه لم يحصل على دقائق لعب مناسبة في مختلف المسابقات مع النادي البافاري.

وقال سانشيز (21 عاما) في مقابلة مع مجلة "كيكر" الألمانية في عددها الصادر يوم الخميس: لست سعيدا هنا، أعمل كثيرا، ولكن لا يتم السماح لي باللعب.

وأشار إلى أنه يجب عليه الانتباه للأفضل له، خاصة أنه يريد اللعب، مضيفا :ربما في ناد آخر، وفقا لما نقلته "كيكر" عبر موقعها الرسمي.

وخلال فترة العطلة الشتوية أبدى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، رغبته في ضم اللاعب، ولكن نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونخ، رفض الاستغناء عنه.

وكان سناشيز في 2016 أحد المواهب الرائعة وانتقل إلى فريق بايرن ميونخ قادما من بنفيكا البرتغالي مقابل 35 مليون يورو، ويظل اللاعب مرتبطا بعقد مع بايرن ميونخ حتى 30 يونيو 2021.