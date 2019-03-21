غوندوغان فخور بارتداء شارة قيادة المنتخب الألماني

أبدى إلكاي غوندوغان لاعب المنتخب الألماني لكرة القدم فخره بارتدائه شارة قيادة المنتخب للمرة الأولى عقب الواقعة التي حدثت قبل كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في روسيا.

وارتدى غوندوغان، المحترف بمانشستر سيتي الإنجليزي، شارة القيادة في المباراة الودية التي جمعت المنتخب الألماني بنظيره الصربي يوم الأربعاء والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وقال غوندوغان (28 عاما): هذا تغير غريب إلى حد ما بعد الأحداث التي شهدتها الأشهر القليلة الماضية. بالطبع كنت فخورا. تقبلت الحصول على شارة القيادة في منتصف المباراة.

وحصل غوندوغان، صاحب الأصول التركية، على شارة القيادة بعد خروج مانويل نوير، قائد المنتخب، مع بداية الشوط الثاني.

وقبل انطلاق بطولة كأس العالم في روسيا الصيف الماضي، تسببت صور لمسعود أوزيل وغوندوغان مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في غضب شعبي كبير في ألمانيا، كما أنها ألقت بظلالها على مشاركة ألمانيا الضعيفة في المونديال، واعتزل أوزيل اللعب الدولي عقب المونديال، بعكس غوندوغان.