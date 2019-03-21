كازاخستان تصعق أسكتلندا بثلاثية نظيفة في التصفيات

المصدر: أستانا - د ب أ

حقق منتخب كازاخستان فوزا كبيرا 3 - صفر على ضيفه منتخب أسكتلندا يوم الخميس، في مستهل مباريات المنتخبين في المجموعة التاسعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم يورو 2020.

وحصد المنتخب الكازاخستاني أول ثلاث نقاط له في المجموعة، التي تضم أيضا منتخبات بلجيكا وروسيا وقبرص وسان مارينو.

وافتتح منتخب كازاخستان التسجيل مبكرا عن طريق لاعبه يوري بيرتسوك في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف زميله يان فوجوروفسكي الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 2 - صفر.

وواصل منتخب كازاخستان سيطرته على مجريات الأمور في الشوط الثاني، الذي شهد تسجيل الهدف الثالث لأصحاب الأرض من خلال باختيور زايندينوف في الدقيقة 51.

وعجز منتخب أسكتلندا عن تقليص الفارق خلال الدقائق المتبقية من اللقاء، ليتلقى خسارة قاسية في أول مباراة رسمية تجرى بين المنتخبين.