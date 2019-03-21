يوفنتوس يتجنب السفر إلى أميركا خوفاً من اعتقال رونالدو

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، يوم الخميس، أن نادي يوفنتوس الإيطالي لن يشارك في منافسات كأس الأبطال الدولية في أميركا خلال الصيف المقبل، وذلك خوفا من اعتقال لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو بسبب قضية الاغتصاب الموجهة ضده.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية: أكد يوفنتوس عدم مشاركته في البطولة الدولية التي تقام خلال الفترة الصيفية قبل انطلاقة الموسم الجديد، وقرر منظمو الحدث ضمان عدم لعب يوفنتوس في أي من المباريات بالولايات المتحدة، وذلك لتجنب خطر تعرض كريستيانو رونالدو للاعتقال من قبل السلطات فيما يتعلق بادعاءات الاغتصاب الموجهة ضده.

وما زالت قضية رونالدو قيد التحقيق من قبل شرطة لاس فيغاس بعد أن ادعت عارضة الأزياء السابقة، كاثرين مايورغا، أن الدولي البرتغالي اغتصبها في إحدى فنادق لاس فيغاس في 2009، ودفع لها بعد ذلك 375 ألف دولار حتى لا تكشف أمره، ونفى رونالدو ومحاموه مزاعم الاغتصاب التي قدمتها مايورغا.

وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن يوفنتوس سيلعب مباريات الصيفية في سنغافورة والصين، بجانب أندية توتنهام ومانشستر يونايتد، وسيعلن يوفنتوس عن خططه للموسم الجديد في الأسابيع المقبلة.