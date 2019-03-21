يويفا يكتفي بتغريم رونالدو بعد احتفاليته أمام أتلتيكو

أفلت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من إيقاف كان سيكلف فريقه يوفنتوس الإيطالي غاليا، بعدما اكتفى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتغريمه مبلغ 20 ألف يورو فقط لـ"سلوك غير لائق"، وذلك على خلفية الطريقة التي احتفل بها بتسجيل "هاتريك" ضد أتلتيكو مدريد الإسباني قاد به فريقه إلى ربع نهائي دوري الأبطال.

وفتح الاتحاد القاري يوم الاثنين إجراء تأديبيا بحق النجم البرتغالي، ثم اجتمعت لجنة الانضباط يوم الخميس لتقرر الاكتفاء بالغرامة المالية، على غرار ما فعلت مع المدرب الأرجنتيني لأتلتيكو دييغو سيميوني بعد مباراة الذهاب بين الفريقين حين فاز الفريق الإسباني على أرضه 2 - صفر قبل أن يخسر إيابا بثلاثية نظيفة سجلها رونالدو.

وبعد الاكتفاء بغرامة 20 ألف يورو، تنفس يوفنتوس الصعداء وسيكون بإمكانه الاعتماد على اللاعب المنضم اليه الصيف الماضي بهدف محاولة قيادته إلى لقبه الأول في دوري الأبطال منذ 1996 حين توج على حساب أياكس أمستردام الهولندي، خصمه المقبل في الدور ربع النهائي، 10 أبريل المقبل في هولندا و16 منه في تورينو.