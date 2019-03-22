أوروغواي تتجاوز أوزباكستان بثلاثية في "دولية الصين"

ضربت أوروغواي موعدا مع تايلاند في نهائي بطولة الصين الودية الدولية لكرة القدم يوم الثلاثاء المقبل عقب فوز فريق المدرب أوسكار تاباريز 3-صفر على أوزبكستان في قبل النهائي يوم الجمعة.

وأحرز كريستيان ستواني ثنائية بعدما وضع بيريرو أوروغواي في المقدمة بعد خمس دقائق من البداية ليضرب الفريق القادم من أميركا الجنوبية موعدا في النهائي مع الفريق الآسيوي الذي تغلب 1-صفر على الصين يوم الخميس.

وستلتقي أوزبكستان مع فريق المدرب فابيو كانافارو في مباراة تحديد المركز الثالث التي ستقام يوم الثلاثاء أيضا.

ومنح بيريرو أوروغواي، التي فازت بالبطولة العام الماضي، التقدم عندما أرسل تسديدة أرضية قوية بيسراه تجاوزت سانغار كوفاتوف حارس أوزبكستان.

وضاعف ستواني النتيجة في الدقيقة 23 عندما وضع الكرة من فوق رأس كوفاتوف المتقدم من مرماه.

وعزز ستواني تقدم منتخب بلاده بهدف ثالث قبل النهاية بثماني دقائق عندما حول تمريرة جوناثان رودريجيز العرضية الأرضية في الشباك من مدى قريب.