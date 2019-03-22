اتهام بيردسلي بإهانة لاعبيه عندما كان في نيوكاسل

اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بيتر بيردسلي، المهاجم الأسبق للمنتخب الإنجليزي، باستخدام لغة عنصرية تجاه لاعبيه عندما كان يعمل كمدرب لفريق نيوكاسل تحت 23 عاما.

وترك بيردسلي منصبه في السادس من مارس بعد تحقيق دام لمدة عام من قبل النادي.

وذكر الاتحاد الإنجليزي في بيان أصدره يوم الجمعة، أنه استشهد بارتكاب بيردسلي ثلاثة خروقات، وزعم انه استخدم "كلمات مسيئة و/أو كلمات مهينة". وأضاف الاتحاد إن هذه الملاحظات تشكل "خرقا جسيما" لأنها "تتضمن إشارة إلى الأصل العرقي و/أو اللون و/أو السلالة و/أو الجنسية".

وأمهل الاتحاد بيردسلي، الذي رفض هذه الادعاءات، مهلة حتى 12 أبريل المقبل للرد على ما هو منسوب إليه. ويعتبر بيردسلي أحد اللاعبين المفضلين لجمهور نيوكاسل، حيث لعب مع الفريق 273 مباراة في فترتين قضاهما في النادي.