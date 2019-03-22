الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقاً ضد البرازيلي نيمار

فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تحقيقا مع النجم البرازيلي نيمار بسبب التصريحات التي أدلى بها عقب خروج فريقه، باريس سان جيرمان الفرنسي، أمام مانشستر يونايتد في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

وذكر "يويفا" يوم الجمعة أن نيمار "27 عاما" الذي غاب عن المباراة التي أقيمت في وقت سابق من هذا الشهر بسبب الإصابة، تم اتهامه بتصرف مهين ضد حكم المباراة.

وقلب فريق مانشستر يونايتد خسارته بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب وفاز في مباراة الإياب التي أقيمت بباريس 3 - 1 بمساعدة ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة احتسبت بعد العودة لنظام تقنية حكم الفيديو المساعد "فار"، ومستفيدا من فارق الأهداف المسجلة خارج الأرض.

وقال نيمار عبر وسائل التواصل الاجتماعي على إن "يويفا" قام بتعيين أربعة أشخاص لا يعلمون شيئا عن كرة القدم لمشاهدة "فار" بالتصوير البطيء، وأنهى ما كتبه بتوجيه إهانة.